Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini geçti. En çok vaka görülen ülke ABD oldu. Bu ülkeyi İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye ve İran izledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 603 bin 987'ye ulaştı.
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En çok vaka görülen ülke 828 bin 641 ile ABD oldu.
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Bu ülkeyi 208 bin 389 ile İspanya, 187 bin 327 ile İtalya, 158 bin 50 ile Fransa, 149 bin 44 ile Almanya, 133 bin 495 ile İngiltere, 98 bin 674 ile Türkiye ve 85 bin 996 ile İran izledi.
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Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 778 vaka kayda geçti.
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