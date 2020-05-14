Koronavirüs Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekleri ailelerinden ayırdı
Ukraynalı taşıyıcı annelerden dünyaya gelen onlarca bebek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışındaki ebeveynlerine ulaştırılamayınca toplu halde Kiev'deki bir otele yerleştirildi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de özel bir klinik, taşıyıcı annelerden dünyaya gelen ve ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı 46 bebeği toplu halde bir otele yerleştirdi. Bebeklerin ailelerinin ABD, İtalya, İspanya, İngiltere, Çin, Fransa ve Almanya’da olduğu belirtildi.
"Bebeklere çok iyi bakıyoruz"
Elde kalan bebekler ailelerini bir otelde bekliyor. Otel yetkilileri, bebeklerin pedagogların gözetiminde tutulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Bebeklerle yakından ilgilenen klinik doktorları, bebekleri her gün görüntülü aramayla aileleriyle görüştürdüklerini vurguladı. Klinik görevlileri, bebeklerin bakımıyla yakından ilgilendikleri; mamalarını, banyoları ve hatta masajlarını bile yaptıklarını ifade etti. Bebeklerini bekleyen aileler, bebeklerinin bakımıyla ilgili her gün bilgi alıyor ve gelişmelerini izliyor.
Avrupa'nın taşıyıcı annelik başkenti
Taşıyıcı anne arayan ailelere tavsiyelerde bulunan yardım kuruluşu Families Through Surrogacy adlı Sydney merkezli yardım kuruluşundan Sam Everingham, Ukrayna'da taşıyıcı anneliğe talebin 'sadece son birkaç yılda yüzde 1.000 arttığını' söylüyor. Ukrayna'yı çekici kılan taşıyıcı anneliğin yasal olmasının yanı sıra liberal kanunları. Gebeliğin başladığı andan itibaren çocuk sahibi olmak isteyen çiftler yasal olarak biyolojik anne-baba kabul ediliyor ve taşıyıcı annenin alabileceği paraya bir sınır koyulmuyor. Bu durum da kadınların taşıyıcı annelik için kendi fiyatlarını belirlediği bir serbest piyasa oluşturuyor.
"Bebekler kontrolsüzce yurt dışına çıkarılıyor"
Ukrayna’da taşıyıcı annelikle ilgili düzenleyici tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen yetkili, "Yabancı ülke vatandaşlarına bu tür hizmetlerin sağlanması, her şeyden önce çocuk haklarının ihlaline ve Ukrayna'nın kendi vatandaşlarının haklarını koruyamamasına yol açabilir. Yasal düzenlemeler yapılarak, taşıyıcı annelik yöntemiyle üreme teknolojilerinin kullanımına, yalnızca Ukrayna vatandaşları için izin verilmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.