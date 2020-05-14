Koronavirüs Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekleri ailelerinden ayırdı

Avrupa'nın taşıyıcı annelik başkenti

Taşıyıcı anne arayan ailelere tavsiyelerde bulunan yardım kuruluşu Families Through Surrogacy adlı Sydney merkezli yardım kuruluşundan Sam Everingham, Ukrayna'da taşıyıcı anneliğe talebin 'sadece son birkaç yılda yüzde 1.000 arttığını' söylüyor. Ukrayna'yı çekici kılan taşıyıcı anneliğin yasal olmasının yanı sıra liberal kanunları. Gebeliğin başladığı andan itibaren çocuk sahibi olmak isteyen çiftler yasal olarak biyolojik anne-baba kabul ediliyor ve taşıyıcı annenin alabileceği paraya bir sınır koyulmuyor. Bu durum da kadınların taşıyıcı annelik için kendi fiyatlarını belirlediği bir serbest piyasa oluşturuyor.