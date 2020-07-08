Koronavirüs ter yoluyla bulaşır mı? Prof Dr. Recep Tekin açıkladı

İddialara açıklık getiren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün terden bulaşmadığını ifade etti ve şu açıklamayı yaptı: