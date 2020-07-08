Koronavirüs ter yoluyla bulaşır mı? Prof Dr. Recep Tekin açıkladı
DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin "Koronavirüs ter yoluyla bulaşır mı?" sorusuna cevap verdi önemli açıklamalar yaptı.
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün terden bulaşma tartışmalarına açıklık getirdi.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bulaş yolları her geçen gün yeni tartışmalara yol açıyor. Bilimsel verileri olmamasına rağmen halk, birçok bulaş yollarının olduğuna inanıyor.
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Bu bulaş yollarından biri de 'koronavirüsün terden de bulaştığı' yönündeki iddialar oldu.
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İddialara açıklık getiren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün terden bulaşmadığını ifade etti ve şu açıklamayı yaptı:
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