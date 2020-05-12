Koronavirüs tedbirleri Antalya'nın denizine yaradı
ANTALYA’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaş girişlerinin yasaklandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve falezler kısmında deniz trafiğinin, balıkçılık faaliyetlerinin ve insan aktivitesinin durdurulmasıyla deniz kendisini yeniliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından normal zamanda kalabalık olan sahil bantları, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak yasaklanmıştı.
Bu kapsamda turizm kenti Antalya’da da alınan önlemler nedeniyle Konyaaltı Sahili ve falezler kısmı ıssız kalmaya devam ediyor.Vatandaşların alınmadığı sahilde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bakım ve onarım çalışmaları sürdürülürken, deniz suyunun ise oldukça berrak olduğu gözlendi.
Vatandaşların alınmadığı sahilde Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bakım ve onarım çalışmaları sürdürülürken deniz suyunun oldukça berrak olduğu gözlendi.
Yasaktan önce binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası haline gelen sahil, şimdilerde deniz trafiğinin, balıkçılık faaliyetlerinin ve insan aktivitesinin durdurulmasıyla kendini yeniliyor.