Koronavirüs tedbirleri Antalya'nın denizine yaradı

Bu kapsamda turizm kenti Antalya’da da alınan önlemler nedeniyle Konyaaltı Sahili ve falezler kısmı ıssız kalmaya devam ediyor.Vatandaşların alınmadığı sahilde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bakım ve onarım çalışmaları sürdürülürken, deniz suyunun ise oldukça berrak olduğu gözlendi.