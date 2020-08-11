Koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir ilacının üretimini 50 kat artırıldı

Remdesivirin üreticisi ABD’li Gliead Sciences, ocak ayından bu yana küresel talebi karşılamak için üretimi 50 kat artırdıklarını belirtti. Yetkililer, ekim ayından itibaren ise 'gerçek zamanlı küresel talebi' karşılamak için çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar 12,5 milyon doza eşdeğer Remdevisir üreteceklerini açıkladı.