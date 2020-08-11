Koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir ilacının üretimini 50 kat artırıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ölenlerin sayısı 740 bine yaklaşırken; ABD’li ilaç şirketi Gilead, koronavirüse karşı etkinliği kanıtlanan Remdesivir ilacının üretimini 50 kat artırdığını ve yıl sonuna kadar 12,5 milyon doz üretim gerçekleştireceklerini açıkladı. Bununla birlikte; Remdesivir arzının çoğu düşük ve orta gelirli ülke olan 127 ülkeye genişleteceği belirtildi.
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısını 20 milyonu, ölü sayısı ise 739 bini aştı. Verdiği yıkım gün geçtikçe artan salgına karşı yürütülen aşı yarışında ilk zafer ilanı Rusya’dan geldi.
Rusya'nın aşısı şüphe uyandırdı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede geliştirilen aşıya Sağlık Bakanlığının onay verdiğini duyurarak, kızına da aşı yapıldığını açıkladı. Ancak Rusya’nın aşı ilanı dünyada şüpheyle karşılandı. Batıdaki sağlık otoriteleri, söz konusu aşının klinik deneylerinin tamamlanmadığını iddia ederek güvenirliği konusunda şüpheler olduğunu belirtiyor.
Öte yandan; Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklamasına göre, küresel çapta 169 aşının çalışmaları devam ederken, koronavirüse karşı etkinliği kanıtlanan 'Remdesivir' ve 'Dexamethasone' önemini korumaya devam ediyor.
Remdesivirin üreticisi ABD’li Gliead Sciences, ocak ayından bu yana küresel talebi karşılamak için üretimi 50 kat artırdıklarını belirtti. Yetkililer, ekim ayından itibaren ise 'gerçek zamanlı küresel talebi' karşılamak için çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar 12,5 milyon doza eşdeğer Remdevisir üreteceklerini açıkladı.