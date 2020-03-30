Koronavirüs sürecinde neler ortaya çıkmadı ki!
Hızla genişleyen koronavirüs salgınının ortasında hem güvenli hem şık kalmaya çalışanlardan evde kahkül akımına kadar birçok yenilik ortaya çıkaran insanlar bakın salgın boyunca neler denemiş!
Bir moda markası, Paris Moda Haftası'nda bir dizi tasarımcı yüz maskesini sergiledi.
111
İnstagram infuluencerları da durmadı tabiki. Hemen yeni makyaj önerileri sundular ve ortaya değişik görüntüler çıktı.
211
Hatta Didem Soydan'dan "Maske takacağınızdan dolayı gözlere öncelik verdiğiniz makyajlar yapın." önerisi bile geldi.
311
"Say no to Corona"notu ile maskelerini kıyafetleriyle uyumlu ve şık hale getirmeye çalışanlar da oldu.
411