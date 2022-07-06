Koronavirüs şüphelisi yarasalardan elde edildi Düden Şelalesi bambaşka bir hale dönüştü
ANTALYA’nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi içerisinde doğal yaşam alanları bulunan yarasaların gübreleri, şelaledeki doğal görselliğin verimini arttırmak amacıyla kullanılıyor. Özellikle meyve veren ağaçlar ve süs bitkilerinde kullanılan gübreler, bitkilerin hem rengini keskinleştiriyor hem de yaşam süreleri üç katına çıkartıyor.
Koronavirüs pandemisinde adı sık sık anılan yarasalardan Antalya’nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nde doğal görselliğin verimini arttırmak amacıyla yararlanılıyor. Şelale içerisinde doğal yaşam alanları bulunan yarasalardan elde edilen gübreler, şelalenin doğal yapısında meyve ağaçları ve süs bitkilerinin verimini arttırmak için kullanılıyor.
Potasyum, kalsiyum ve fosfor yönünden zengin olduğu belirtilen gübreler, şelaledeki yetkililer tarafından toplanıyor, ardından meyve ağaçları ve süs bitkilerinin köklerine serpiliyor.
Yaklaşık 3 yıldır yapılan bu işlem sayesinde yemyeşil doğası daha da keskinleşen şelale, ziyaretçilerine kartpostallık fotoğraf çekinme şansı tanıyor.
“Canlılık daha fazla oluyor”
Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, tarımsal amaçta kullanılan gübreleri çiçekli bitkiler ve meyve veren ağaçlarda kullandıklarını aktardı.