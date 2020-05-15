Koronavirüs şüphelisi bir kadın yol ortasında öldü

İspanya'da günlük can kaybı yeniden 200'ün üzerine çıktı

İspanya'da ise günlük ölüm sayısı 5 gün sonra tekrar 200'ün üzerine çıkarken, toplam can kaybı 27 bin 321, vaka sayısı ise 272 bin 646 oldu. Ülkede 186 bin 480 kişi de hastalığı atlattı.

Ülke genelinde 36 bin haneden toplamda 60 bin 897 kişiye yapılan Kovid-19 antikor testleri sonrasında çıkan ilk verilere göre, İspanya'da nüfusun sadece yüzde 5'inin antikora sahip olduğu bildirildi.