Koronavirüs şüphelisi bir kadın yol ortasında öldü
Ekvador'un başkenti Quito'da koronavirüs (Kovid-19) şüphelisi bir kadın sokakta hayatını kaybetti. Görevliler çevrede önlem alırken, sağlık çalışanları dezenfekte çalışması başlattı
Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Tüyler ürperten bir manzara Güney Amerika ülkesi Ekvador'un başkenti Quito'da yaşandı. Koronavirüs (Kovid-19) şüphelisi bir kadın sokakta hayatını kaybetti. Görevliler çevrede önlem alırken, sağlık çalışanları dezenfekte çalışması başlattı.
Ülkede son durum
Ekvador'da da ulusal basında çıkan haberlere göre, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak 2 bin 334'e, vaka sayısı da 67 artarak 30 bin 486'ya çıktı. Sağlığına kavuşanların sayısı 3 bin 433'e ulaştı.
Dünya genelinde ölü sayısı 300 bini aştı
Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 464 bin 726 olurken, ölüm sayısı da 300 bini aştı. Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke ABD'de can kaybı 86 bine yükselirken, vaka sayısı 1 milyon 440 bine, iyileşen sayısı da 311 bine çıktı.
İspanya'da günlük can kaybı yeniden 200'ün üzerine çıktı
İspanya'da ise günlük ölüm sayısı 5 gün sonra tekrar 200'ün üzerine çıkarken, toplam can kaybı 27 bin 321, vaka sayısı ise 272 bin 646 oldu. Ülkede 186 bin 480 kişi de hastalığı atlattı.
Ülke genelinde 36 bin haneden toplamda 60 bin 897 kişiye yapılan Kovid-19 antikor testleri sonrasında çıkan ilk verilere göre, İspanya'da nüfusun sadece yüzde 5'inin antikora sahip olduğu bildirildi.