Koronavirüs sonrası WhatsApp görüntülü görüşmede güncelleme yaptı!
Corona virüs sonrası milyonlarca kişi evden çalışıyor, toplantılar video konferans yoluyla yapılıyor. WhatsApp video sohbet özelliğinde bazı güncellemeleri yayına aldı.
Dünyamızın küresel sorunu haline gelen corona virüs pek çok alışkanlığımızı da değiştirdi. Corona virüs nedeniyle milyonlarca kişi evden çalışıyor, toplantılar video konferans yoluyla yapılıyor.
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Haliyle bu şekilde iletişim kurmamıza olanak sağlayan uygulamalar son günlerin en popüler platformları arasında yer alıyor.
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Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp da günün koşullarına ayak uydurabilmek adına bazı güncellemelerde bulundu.
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WhatsApp’tan yapılan açıklamada platform üzerinden yapılan görüntülü grup sohbetleri için bazı iyileştirmelerin yayına alındığı bilgisi paylaşıldı.
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