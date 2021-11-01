Koronavirüs sonrası sürekli uyuyordu! 4 yaşındaki çocuk Türkiye’de uyandı
ROMANYA’da yaşayan 4 yaşındaki Eduard Costan, koronavirüsü atlattıktan sonra kusma, mide bulantısı ve ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan, sürekli uyumaya başlayan ve yürüyemez hale gelen çocuğa ülkesinde müdahale edilemedi. Doktorların ‘uyutalım’ dediği minik çocuk, Türkiye’de geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
Romanya’da yaşayan Costan çiftinin 4 yaşındaki oğulları Eduard, 1,5 ay önce ailesiyle birlikte koronavirüs geçirdi. Enfeksiyonu atlattıktan 3 hafta sonra denize giden minik çocukta, mide bulantısı ve ateş görüldü. Doktorların menenjit olduğunu düşündüğü Eduard’a birçok antibiyotik tedavisi uygulandı. Tedavilere yanıt vermeyen, hastalığı iyice ilerleyen talihsiz çocuk, yemek yememeye, yürüyememeye ve sürekli uyumaya başladı.
Ülkesinde doktorların ‘uyutun’ dediği minik çocuk, ambulans uçakla Türkiye’ye sevk edildi. Eduard, İstanbul’da geçirdiği ameliyatlar sonrasında sağlığına kavuştu. Uyku halinden uzaklaşan çocuk, yeniden yürümeye, yemek yemeye başladı.
Yaşadığı süreci anlatan anne Anka Costan, çocuğunun uyku halinde kalmasından çok korktuğunu belirterek, “Çocuk çok kötüydü biraz daha kalsaydı komaya girecekti. Buraya akşam geldi sabah da ameliyata girdi. Ameliyattan sonra çok iyi oldu. Yürümeye, yemeye başladı. Çabuk toparlandı” dedi.
Yanlış tedavi sonrası Türkiye’ye ambulans uçakla geldiklerini belirten anne, “Çok memnunum. Getirdiğim çocuğumla hiçbir alakası yok. Konuşuyor, yürüyor. 3 hafta hiç yürümedi. Çok çok çok mutluyum” ifadelerini kullandı.