Koronavirüs sonrası sürekli uyuyordu! 4 yaşındaki çocuk Türkiye’de uyandı

Yaşadığı süreci anlatan anne Anka Costan, çocuğunun uyku halinde kalmasından çok korktuğunu belirterek, “Çocuk çok kötüydü biraz daha kalsaydı komaya girecekti. Buraya akşam geldi sabah da ameliyata girdi. Ameliyattan sonra çok iyi oldu. Yürümeye, yemeye başladı. Çabuk toparlandı” dedi.