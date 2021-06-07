Koronavirüs sonrası görülüyor! Koku kaybına nane, tarçın, sarımsak önerisi

İngiltere'de uzmanların, koronavirüsün ani ve kalıcı duyma kaybına da yol açabileceğini açıklaması üzerine de görüşlerini paylaşan BAU Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Ulu, “Araştırma heyetlerinin çoğu koronavirüsün işitme kaybına nasıl yol açabileceğinin bilinmediğini ancak bunun bazı muhtemel açıklamaları olduğunu söyledi. Örneğin Dr. Koumpa, ‘Sars-Cov-2 virüsü iç kulakta hücre ölümüne yol açabileceği ve/veya vücudun iç kulak için toksik olabilecek sitokinler (inflamatuvar) salgılamasına neden olmuş olabilir dolayısıyla Steroidler inflamasyonu ve sitokinleri de azaltarak faydalı olabilir’ dedi.