BIST 2.185
DOLAR 14,85
EURO 16,33
ALTIN 923,16

Koronavirüs sonrası dikkat! Diyabet riski yüzde 40 artıyor

Koronavirüs sonrası dikkat! Diyabet riski yüzde 40 artıyor

ABD'de yapılan ve yaklaşık 9 milyon hastanın verilerinin incelendiği çalışmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatan kişilerin diyabet geliştirme riskinin olduğu belirtildi. Yapılan araştırmada Kovid-19'dan iyileşen kişilerin bir kontrol grubuna kıyasla yeni bir diyabet vakası geliştirme olasılığının yüzde 40 daha fazla olduğu bildirildi.

Koronavirüs sonrası dikkat! Diyabet riski yüzde 40 artıyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatan kişilerin nasıl etkilendiklerine dair yeni bulgular ortaya çıktı.

110
Koronavirüs sonrası dikkat! Diyabet riski yüzde 40 artıyor

VA Saint Louis Health Care System'de yapılan çalışmada Kovid-19'dan kurtulanların iyileştikten bir yıl sonrasında diyabet olma riskinin arttığı belirtildi.

210
Koronavirüs sonrası dikkat! Diyabet riski yüzde 40 artıyor

Koronavirüs atlatan kişilere diyabet teşhisi konma olasılığının yüzde 40 daha fazla olduğu belirtilen çalışmada virüsü atlatan her 100 kişiden 1'inin diyabet geliştirme riskinin oluştuğu aktarıldı.

310
Koronavirüs sonrası dikkat! Diyabet riski yüzde 40 artıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) göre geçtiğimiz gün itibarıyla ABD'de 79,5 milyon kişiye Kovid-19 bulaşırken araştırmanın bulgularına göre 795 bin yeni diyabet teşhisi olabileceği anlamına geliyor.

410