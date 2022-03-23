Koronavirüs sonrası dikkat! Diyabet riski yüzde 40 artıyor
ABD'de yapılan ve yaklaşık 9 milyon hastanın verilerinin incelendiği çalışmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatan kişilerin diyabet geliştirme riskinin olduğu belirtildi. Yapılan araştırmada Kovid-19'dan iyileşen kişilerin bir kontrol grubuna kıyasla yeni bir diyabet vakası geliştirme olasılığının yüzde 40 daha fazla olduğu bildirildi.
ABD’de yapılan yeni bir araştırmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatan kişilerin nasıl etkilendiklerine dair yeni bulgular ortaya çıktı.
VA Saint Louis Health Care System'de yapılan çalışmada Kovid-19'dan kurtulanların iyileştikten bir yıl sonrasında diyabet olma riskinin arttığı belirtildi.
Koronavirüs atlatan kişilere diyabet teşhisi konma olasılığının yüzde 40 daha fazla olduğu belirtilen çalışmada virüsü atlatan her 100 kişiden 1'inin diyabet geliştirme riskinin oluştuğu aktarıldı.
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) göre geçtiğimiz gün itibarıyla ABD'de 79,5 milyon kişiye Kovid-19 bulaşırken araştırmanın bulgularına göre 795 bin yeni diyabet teşhisi olabileceği anlamına geliyor.