Koronavirüs sonrası çörek otu yağı satışları patladı

''BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR'': ''Düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini de güçlendirdiği için koronavirüs karşısında bir numaralı savunucu ilaçtır.'' diyen Ali Büker, ''Çünkü bağışıklık sistemini güçlendirdiği için insanın direncini de artırır. Küspesini de hayvancılar kullandığı gibi tarlada gübre ve yakıt olarak da kullanılır" dedi.