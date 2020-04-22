Koronavirüs sineklerden bulaşır mı? Sıcaklar başladı sinek korkusu ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan ve her şeyden bulaşabilir endişesi yaşayan insanları şimdi de sinek korkusu sardı. Covid-19 sinekler yoluyla bulaşır mı? Sinek başka insandan aldığı virüsü bize bulaştırır mı? Sıtma ilacı bir işaret mi? İŞte cevabı
Tüm dünya salgınla boğuşuyor. İnsanlar her şeyden şüphe etmeye başladı. Havaların ısınmasıyla bazı vatandaşlar sivri sinek ve kara sineklerden yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşıp bulaşmayacağı tartışması da başladı. Evlerin camlarına sinek teli taktıranların sayısında patlama yaşanıyor. Bazı vatandaşar ise sineklerden koronavirüs bulaşmasını engellemek için yeni çareler arıyor. Özellikle sosyal medyada sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde kullanılıyor olmasına işaret ederek bunun virüsün sineklerden geçebildiğinin işareti olarak gösteriyor. Peki gerçekten öyle mi? Sineklerden koronavirüs bulaşır mı?
İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, Covid,19'un sineklerden bulaşacağı iddiasına ihtimal vermiyor. “Virüs canlı bedenlerde bulunuyor. Koronavirüs, bir sineğin bedenine girip o yapının içinde canlılığını koruyamıyor. Diyelim ki virüs sinek türlerinde tutunuyor" diyen Eraksoy şöyle devam etti:
"Hastalık kanla geçmiyor. Virüsün tutunduğu yer solunum sistemi. Zaten virüsün kana geçmesi halinde, hasta yoğun bakımda çok ağır tabloya bürünürken, yaşam savaşı vermeye başlıyor. Bir sineğin, hasta bir kişinin kanını emdikten sonra bir başka kişiyi emmesi sırasında bulaşma riski de söz konusu değil.”
'HIV’de bile olmadı'
HIV veya hepatit gibi kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda bile, sineklerin kanından insanların enfekte olmadığını dile getiren Prof Dr. Eraksoy, sineklerin insana virüs bulaştırabilmesi için imkansız bir ihtimali ise şöyle anlattı: