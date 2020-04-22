Koronavirüs sineklerden bulaşır mı? Sıcaklar başladı sinek korkusu ortaya çıktı

Tüm dünya salgınla boğuşuyor. İnsanlar her şeyden şüphe etmeye başladı. Havaların ısınmasıyla bazı vatandaşlar sivri sinek ve kara sineklerden yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşıp bulaşmayacağı tartışması da başladı. Evlerin camlarına sinek teli taktıranların sayısında patlama yaşanıyor. Bazı vatandaşar ise sineklerden koronavirüs bulaşmasını engellemek için yeni çareler arıyor. Özellikle sosyal medyada sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde kullanılıyor olmasına işaret ederek bunun virüsün sineklerden geçebildiğinin işareti olarak gösteriyor. Peki gerçekten öyle mi? Sineklerden koronavirüs bulaşır mı?