Koronavirüs savaşçılarından 'Bir fotoğraf bin hikaye'! İşte o fotoğraftaki kahraman...

Kimi ter içinde kaldı yoğun bakım nöbetini sırılsıklam bitirdi, kimi koruyucu ekipmanları içinde, saatler süren ameliyatlarda bitkin düştü ama ameliyat bitmeden paydos demedi. Salgının başladığı ilk günden bu yana sağlık çalışanlarının bir hayat daha kurtarmak için gösterdiği insan üstü mücadele, bu kez yine bir sağlık çalışanının gözünden fotoğraf sergisine dönüştü. Geçtiğimiz hafta hastane girişindeki fuaye alanında açılan "Bir Fotoğraf Bin Hikaye" isimli fotoğraf sergisiyle, vatandaşların da bu mücadeleye şahit olması ve bu hastalığın nelere yol açabileceğini birebir görmesi amaçlanıyor.