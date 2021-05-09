Koronavirüs savaşçılarından 'Bir fotoğraf bin hikaye'! İşte o fotoğraftaki kahraman...
Sağlık çalışanından "Bir fotoğraf bin hikaye"... Kimi ter içinde kaldı yoğun bakım nöbetini sırılsıklam bitirdi, kimi koruyucu ekipmanları içinde saatler süren ameliyatlarda bitkin düştü ama paydos demedi... O fotoğrafların kahramanları ilk kez konuştu...
Kimi ter içinde kaldı yoğun bakım nöbetini sırılsıklam bitirdi, kimi koruyucu ekipmanları içinde, saatler süren ameliyatlarda bitkin düştü ama ameliyat bitmeden paydos demedi. Salgının başladığı ilk günden bu yana sağlık çalışanlarının bir hayat daha kurtarmak için gösterdiği insan üstü mücadele, bu kez yine bir sağlık çalışanının gözünden fotoğraf sergisine dönüştü. Geçtiğimiz hafta hastane girişindeki fuaye alanında açılan "Bir Fotoğraf Bin Hikaye" isimli fotoğraf sergisiyle, vatandaşların da bu mücadeleye şahit olması ve bu hastalığın nelere yol açabileceğini birebir görmesi amaçlanıyor.
Tam 14 aydır hem hastalara şifa veren hem de fırsat bulduğu her an deklanşörüne basarak meslektaşlarının yaşadığı inanılmaz anları ölümsüzleştiren Ümraniye Eğitim Araştırma ve Hastanesi'nde 14 yıldır anestezi teknikeri olarak görev yapan fotoğraf sanatçısı Ayşegül Aksoy, 13 yıldır da profesyonel fotoğrafçılık yaptığını söyleyerek şöyle konuştu:
"Hem sağlık personeliyim hem fotoğrafçıyım. Perdenin arkasında neler yaşanıyor, bu insanlar ne gibi zorluklarla karşılaşıyor, bunları fotoğraflamak, belgelemek istedim. Sonuçta güzel bir iş çıktı ortaya. Hastane yönetimi ve destek olan tüm arkadaşlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum."
14 aydır Covid19 mücadelesinin her anını fotoğraflıyor
Bir yıldan uzun süredir bu proje için emek verdiğinin altını çizen Aksoy, şöyle devam etti: "Bu projenin diğerlerinden farkı, özellikle sadece sağlık çalışanlarına odaklanması ve uzun vadeli bir proje olması. Dünyada da benzer işler yapıldı ama genellikle bir hafta, bir gün gibi kısa vadelerde ve belirli alanlarda yapılan çekimlerle gerçekleştirildi."