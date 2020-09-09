Koronavirüs salgınında ülkeler üst üste rekor açıkladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını neredeyse dünyanın tüm ülkelerine yayılmış durumda. Kovid-19'u yenebilecek bir aşı ya da ilaç geliştirmek için verilen büyük mücadele devam ederken; ülkelerin duyurduğu vaka ve ölüm sayılarında kırılan rekorlar korku yarattı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise tüm ülkelere ciddi bir uyarıda bulundu. İşte koronavirüs salgınında yaşanan son gelişmeler...
Dünya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının pençesinde yaşamaya devam ederken; ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili veriler korku yarattı. Dünya genelinde bilanço hızla artmaya devam ederken birçok ülkeden gelen rekor sayılar yüzünden endişe giderek artmaya devam etti. Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 492 bin 982'ye çıkarken, virüs saptanan 19 milyon 592 bin 280 kişi sağlığına kavuştu. Dünya genelinde virüs nedeniyle 896 bin 926 kişi öldü. Dünyada Kovid-19 tedavisi süren 7 milyon 3 bin 776 aktif vaka bulunuyor.
Hindistan'da can kaybı rekoru
Hindistan'da son 24 saatte 1133 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken; ülke, en fazla ölüm kaydedilen günü yaşamış oldu. Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre; can kaybı 72 bin 775'e ulaştı. Yüksek ölüm verisine karşın bir önceki gün 90 binin üzerine çıkan vaka sayısı düşüş gösterdi ve 75 bine yaklaştı. Güneydoğu Asya ülkesi, artışa geçen sayılarla Güney Amerika ülkesi Brezilya'yı geçerek vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci konuma geldi. Ülkede 4.28 milyon kişiye koronavirüs tanısı konuldu.
İspanya'da korkutan eşik aşıldı
İspanya, koronavirüs vaka sayısında 500 bin eşiğini aşan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu. İspanya'daki toplam koronavirüs vaka sayısı 525 bin 549'a ulaştı. Son bir hafta içerisinde 49 bin 716 yeni vaka tespit edilirken, 237 kişi daha hayatını kaybetti. Vakaların ve vefatların yaklaşık üçte biri başkent Madrid’de görülüyor. Vaka sayılarındaki artış devam ederken, altı aylık aranın ardından okullar da kademeli olarak açılmaya başlandı. Vaka artışının temmuz ayında yükseliş eğilimine girdiği İspanya, şu anda Avrupa'da en yüksek günlük artışın görüldüğü ülke konumunda. İspanya'da vakaların tırmanışa geçmesiyle birlikte yerel yönetimler, virüs tedbirlerini artırmaya başlamış; salgının ilk günlerindeki tedbirlere geri dönülmesine başlanmıştı.
İngiltere'de vaka artışı ciddi kaygı yaratıyor
İngiltere Sağlık Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Jonathan Van Tam, koronavirüs vakalarında son dönemde görülen 'büyük değişimin' ciddi kaygı yarattığını söyledi. Van Tam, yaz döneminde halkın önlemler konusunda çok fazla gevşediğini belirterek, "Bu salgını yeniden çok ciddiye almaya başlamamız gerekiyor" dedi. Van Tam, salgınla mücadelenin yeniden ciddiyet kazanmaması halinde İngiltere'nin önündeki birkaç ayın çok zorlu geçeceğini de sözlerine ekledi. İngiltere, yeni vaka sayısı Pazar günü 2 bin 988 ile 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. İngiltere, pazartesi günü de 2 bin 948 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.