Koronavirüs salgınında ülkeler üst üste rekor açıkladı

İspanya'da korkutan eşik aşıldı

İspanya, koronavirüs vaka sayısında 500 bin eşiğini aşan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu. İspanya'daki toplam koronavirüs vaka sayısı 525 bin 549'a ulaştı. Son bir hafta içerisinde 49 bin 716 yeni vaka tespit edilirken, 237 kişi daha hayatını kaybetti. Vakaların ve vefatların yaklaşık üçte biri başkent Madrid’de görülüyor. Vaka sayılarındaki artış devam ederken, altı aylık aranın ardından okullar da kademeli olarak açılmaya başlandı. Vaka artışının temmuz ayında yükseliş eğilimine girdiği İspanya, şu anda Avrupa'da en yüksek günlük artışın görüldüğü ülke konumunda. İspanya'da vakaların tırmanışa geçmesiyle birlikte yerel yönetimler, virüs tedbirlerini artırmaya başlamış; salgının ilk günlerindeki tedbirlere geri dönülmesine başlanmıştı.