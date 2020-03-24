Koronavirüs salgınında sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkeler

İran altı yaşında bir çocuğun corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'da ölü sayısı 122 artarak 1934'e yükseldi. Salgında en fazla can kaybının yaşandığı yer ise 6 binden fazla insanın öldüğü İtalya oldu. Çin ise son 24 saatte görülen 78 yeni vakanın 74'ünün yurtdışı kaynaklı olduğunu açıkladı. Almanya'da son 24 saatte yaklaşık 5 bin yeni vaka tespit edildi. Tayland'da 1 aylık OHAL ilan edildi.