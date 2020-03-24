Koronavirüs salgınında sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkeler
Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 390 bini geçerken ölü sayısı da 17 bini aştı. Birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. İşte sokağa çıkma yasağı olan ülkeler...
Çin'de başlayan yeni tip corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 390 bini geçerken ölü sayısı da 17 bini aştı. İspanya'da son 24 saatte ölü sayısı 512 arttı ve 2694 kişiye yükseldi. Öte yandan salgının ilk günlerinde yüksek ölüm rakamlarıyla gündem olan Çin'de, son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı 7'ye düştü.
İran altı yaşında bir çocuğun corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'da ölü sayısı 122 artarak 1934'e yükseldi. Salgında en fazla can kaybının yaşandığı yer ise 6 binden fazla insanın öldüğü İtalya oldu. Çin ise son 24 saatte görülen 78 yeni vakanın 74'ünün yurtdışı kaynaklı olduğunu açıkladı. Almanya'da son 24 saatte yaklaşık 5 bin yeni vaka tespit edildi. Tayland'da 1 aylık OHAL ilan edildi.
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler arasında Yunanistan, Fransa, İspanya, İtalya, Belçika ve Sırbistan'ın yanı sıra Irak ve Tunus'ta da uygulamalar başladı. İşte sokağa çıkma yasağı olan ülkeler...
TÜRKİYE'DE 65 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERE YASAK: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden cuma akşamı yaptığı açıklamada Türkiye'de 65 yaş üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi.