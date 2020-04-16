Koronavirüs salgını nedeniyle dikkat etmeniz gereken 5 kişisel bakım

Kozmetik reyonlarında ürün testerlarını denemek

Yeni bir kozmetik ürünü alırken bize yakışıp yakışmayacağından emin olmak isteriz. Bu yüzden; mağazalarında birçok ürünün tester ürünleri bulunur. Ancak günde yüzlerce müşterinin denediği bu ürünleri denerken temkinli olmak ve mümkünse direkt vücutta denememek gerekir. Çünkü daha önce deneyen kişilerde enfeksiyon olup olmadığını asla bilemeyiz. Ürünü, direkt dudağınıza ya da gözünüze sürmek yerine elinizin iç bileğinde denemeniz ve sonra antibakteriyel mendille hızlıca silmeniz daha yerinde bir yöntem olabilir.