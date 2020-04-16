Koronavirüs salgını nedeniyle dikkat etmeniz gereken 5 kişisel bakım
Herkesin kendi sıkı yönetimini ilan edip evden çıkmamaya gayret gösterdiği bu günlerde, kişisel bakımımıza yeni rutinler eklerken bazı alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerektiğinin farkına vardık. Peki, bunlar hangi alışkanlıklarımız?
Son zamanlarda gündemimizin üst sıralarında yer alan covid-19 virüs salgını, kişisel bakım ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamamızı sağladı. Herkesin kendi sıkı yönetimini ilan edip evden çıkmamaya gayret gösterdiği bu günlerde, kişisel bakımımıza yeni rutinler eklerken bazı alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerektiğinin farkına vardık. Peki, bunlar hangi alışkanlıklarımız? Gelin, koranavirüsle birlikte çok daha fazla önem kazanan kişisel bakım alışkanlıklarımıza birlikte göz atalım…
Kozmetik reyonlarında ürün testerlarını denemek
Yeni bir kozmetik ürünü alırken bize yakışıp yakışmayacağından emin olmak isteriz. Bu yüzden; mağazalarında birçok ürünün tester ürünleri bulunur. Ancak günde yüzlerce müşterinin denediği bu ürünleri denerken temkinli olmak ve mümkünse direkt vücutta denememek gerekir. Çünkü daha önce deneyen kişilerde enfeksiyon olup olmadığını asla bilemeyiz. Ürünü, direkt dudağınıza ya da gözünüze sürmek yerine elinizin iç bileğinde denemeniz ve sonra antibakteriyel mendille hızlıca silmeniz daha yerinde bir yöntem olabilir.
Sürekli yüzümüze dokunmak
Yüze sürekli dokunmak, özellikle masa başında çalışan kadınların sıklıkla yaptığı bir davranıştır. Korona salgını, bize bu davranışın ne kadar yanlış olduğunu bir kere daha hatırlattı. Çünkü sürekli yüzümüze dokursak elimizde bulunan bakterilerin ağız ve burun yoluyla vücudumuza girmesine neden olabiliriz. Öte yandan bu davranış için de sakıncalıdır. Sürekli yüzümüze dokunarak elimizde bulunan bakterilerin, yüzümüzde bulunan yağ kanallarını tıkamasını kolaylaştırabilir ve yüzümüzde sivilcelerin oluşmasına zemin hazırlayabiliriz.
Diş fırçasını saklama koşullarına dikkat etmemek
Diş fırçaları, bakteri ve virüs tehdidine en yatkın gereçlerinin başında gelir. Bu nedenle, diş fırçalarını kullanırken ve saklarken çok dikkatli olunması önerilir. Diş fırçalarımızda bakteri oluşumunu önlemek için her kullanımdan sonra öncelikle iyice temizlendiğinden ve kurulandığından emin olmamız gerekir. Kullanımı bittikten sonra başkalarının diş fırçalarına değmeyecek bir ortamda saklanmasına özen gösterilmelidir. Bu yüzden evdeki tüm diş fırçalarının tek bir kapta muhafaza edilmemesi önerilir.