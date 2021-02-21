Koronavirüs salgını kedileri de vurdu! Salgın döneminde kedilerde davranış bozukluğu oldu

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, pandemi sürecinin insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini söyledi. Kedi besleyenlerin, hayvanların da duygularının olduğunu unutmamaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kaya, "İnsanlar ilk dönemde kedilerini sevmekten imtina ettiler. O yüzden bir tür davranış bozukluklarının olabileceğini düşünüyoruz. Biz zaten merkezimizde bütün tedbirlerini almıştık ama kedi sahiplerinin de böyle dönemlerde kendi hayvanlarının da duygularının olduğunu ve onlarla ilgilenmeleri gerektiğini bilmelerinde fayda var" dedi.