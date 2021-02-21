Koronavirüs salgını kedileri de vurdu! Salgın döneminde kedilerde davranış bozukluğu oldu
Koronavirüs salgını insanlarda davranış bozukluklarını tetikledi. Aynı sorunun kedilerde de otaya çıktığı belirlendi. Var Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, pandemi sürecinin insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini söyledi.
Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, pandemi sürecinin insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini söyledi. Kedi besleyenlerin, hayvanların da duygularının olduğunu unutmamaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kaya, "İnsanlar ilk dönemde kedilerini sevmekten imtina ettiler. O yüzden bir tür davranış bozukluklarının olabileceğini düşünüyoruz. Biz zaten merkezimizde bütün tedbirlerini almıştık ama kedi sahiplerinin de böyle dönemlerde kendi hayvanlarının da duygularının olduğunu ve onlarla ilgilenmeleri gerektiğini bilmelerinde fayda var" dedi.
Tüm dünyayı etkileyen koronavis pandemisi bir yıldan fazladır insanların gündeminde. Bu zor süreçte, en çok insanların etkilendiği düşünülse de hayvanların da insanlar kadar bu süreçten olumsuz etkilendiği belirtildi. Pandemi süreci içinde özellikle kedilerin koronaya yakalanma veya sahibine bulaştırma konusu gündeme gelirken Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, şu ana kadar buna dair kanıtlanmış bir bilginin olmadığını belirtti.
Prof. Dr. Kaya, bu söylentilerin ardından sahiplerinin kedilerinden biraz uzak durduğunu bunun da kedilerde davranış bozukluklarına neden olduğunu söyledi. Bembeyaz tüyleri ve cana yakınlığı ile bilinen bir gözü mavi bir gözü kehribar dünyaca ünlü Van Kedilerinin koruma altında bulundukları Van Kedi Villası'nda tüm önlemlerin alındığını belirten Prof. Dr. Kaya, şu ana kadar merkezde herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını söyledi.
Prof. Kaya şöyle konuştu: "Pandemi süreci, hem insanlar için hem de hayvanlar için gerçekten ağır bir süreç oldu. Dolayısıyla da ev ortamında çok uzun süre kendi sahibiyle ilişki içinde olan hayvanların pandemi sürecinde gerekli ilgiyi görmemesi hayvanların strese girmesine neden olabileceğini düşünüyoruz."