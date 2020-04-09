Koronavirüs salgını ile ülkelerinin medyatik isimleri oldular
Koronavirüs salgını sonrası kamuoyunu bilgilendiren isimler ülkelerini medyatik isimleri oldu. Fanrettin Koca da bu listede kendisine yer buldu.
Koronavirüs salgınında dünya genelinde 1,5 milyon insan enfekte olurken, en az 82 bin kişi hayatını kaybetti. Pandemi ile mücadelede dünyanın dört bir yanından bilim insanları yoğun çaba sarf ederken, olan bitenleri endişe ile takip eden halk da güvenilir bilgiye ulaşmak istiyor. Her ülkede toplumu bilgilendirmekle yükümlü bakanlar, sağlık uzmanları, bilim insanları ülkelerinin en tanınır medyatik simalar haline geldi. Covid-19'un en çok görüldüğü ülkelerde pandemi hakkındaki önemli bilgiler aktaran bu kişileri euronews derledi.
Çin- Zhong Nanshan: Pekin'in 'güvenli bilgi' garantisi
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başına getirilen ve sağlık konularında hükümete danışmanlık yapan 83 yaşındaki epidemoloji uzmanı, Çin'de SARS salgınını bitiren kişi olarak tanılıyor. 2003'te SARS krizi sırasında Pekin baskın bir sansür uygularken, Zhong Nanshan açık açık durumun ciddiyeti konusunda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Pekin yönetimine rağmen yaptığı bu açıklamalar sonrasında Zhong, SARS ile mücadelede kilit isim haline gelmişti. Zhong Nanshan'ın siyasi çıkarları gözetmeksizin bilim adına açık sözlü olması, Pekin için hem kamuoyu hem de yurt dışından sansür şüphesini ortadan kaldırmak için "doğal seçim" haline geldi.
Zhong Nanshan, Covid-19 konusunda virüsün insandan insana bulaştığını açıklayan ilk bilin insanı. Ayrıca virüsün hayvandan kaynaklandığından kesin emin olmazken, koronavirüsün Çin'den çıktığını doğruladı. Zhong, ülkelerin gerekli önlemleri alması durumunda, "haziranda salgının bitmesinin beklenebileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
ABD- Anthony Fauci: Trump'a rağmen doğrularını söylüyor
Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yöneticisi Dr. Anthony Fauci dünyaca ünlü bir bulaşıcı hastalıklar uzmanı. Amerikalılar, Covid-19 salgını ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın otoritesini tehdit etmeden, farklı fikirleri savunan nitelikli ve bir o kadar nazik bir bilim insanı ile tanıştı.
Mesela salgının ilk etaplarında Trump hastalığın etkilerini küçümseyerek, fazla zarar görmeden çok kısa bir sürede bunun üstesinden geleceklerini iddia ederken, Fauci durumun zannedildiğinden çok daha ciddi olduğunu vurgulayarak önemli tedbirlerin alınması çağrısında bulunmuştu.
Fauci, neredeyse her akşam, Trump'ın açıklamalarının hemen ardından salgınla ilgili toplumu bilgilendirmek için basın açıklamasında bulunuyor. Trump'ın aksine oldukça sakin bir tutumla en önemli ve güvenli bilgileri paylaşan Fauci'nin açıklamaları belki gün içinde en çok beklenen konuşma haline geldi.
Bu durum için 79 yaşındaki bilim insanı, "Aslında bıçak sırtında yürüyorum, Başkana duymak istemediği şeyler söylüyorum ve bazen de kamuoyuna farklı görüşlerimi belirtmek zorunda kalıyorum" dedi. Anthony Fauci, AIDS'ten Ebola'ya kadar birçok hastalığa karşı mücadelede, halka güvenilir bilgi sağlama kaygısıyla öne çıkan bir isim. Küresel sağlık krizine rağmen polemiklerden uzak kalmayan Trump'ın yanında Fauci gibi bir ismin olması ABD için önemli.
Türkiye - Fahrettin Koca: takipçi sayısı 10 kat arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özellikle sosyal medyada aktif olmasıyla son zamanlarda Türkiye'de en çok takip edilen isimlerden biri oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan bakan, aynı zamanda Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı, Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nin kurucusu.
Bakan Fahrettin Koca'nın televizyonlardaki canlı açıklamalarının yanı sıra özellikle Twitter'de yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İlk pozitif vakanın görüldüğü günden bu yana da süreçle ilgili son durumu aktaran Bakan Koca gelişmeleri gün gün aktarmaya devam ediyor. Türkiye’de henüz resmi olarak koronavirüs vakasının bulunmadığı 10 Mart’ta Twitter’da 391 bin takipçisi olan Koca’nın takipçi sayısı bugün 4,5 milyona ulaştı. Türkiye'de halk, pandemiyle ilgili bilgileri doğrudan Fahrettin Koca'dan almayı tercih ediyor. Koca'nın açıkladığı verilerin yanı sıra, alınan önemlerle alakalı verdiği bilgiler memnuniyetle karşılanıyor. Ayrıca bu süreçte Koca bizzat kendisi bazı hastaları takip etti. 17 Mart'taki açıklamasında bakan, "Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekimim. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim" ifadesini kullanmıştı.