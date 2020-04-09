Koronavirüs salgını ile ülkelerinin medyatik isimleri oldular

ABD- Anthony Fauci: Trump'a rağmen doğrularını söylüyor

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yöneticisi Dr. Anthony Fauci dünyaca ünlü bir bulaşıcı hastalıklar uzmanı. Amerikalılar, Covid-19 salgını ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın otoritesini tehdit etmeden, farklı fikirleri savunan nitelikli ve bir o kadar nazik bir bilim insanı ile tanıştı.

Mesela salgının ilk etaplarında Trump hastalığın etkilerini küçümseyerek, fazla zarar görmeden çok kısa bir sürede bunun üstesinden geleceklerini iddia ederken, Fauci durumun zannedildiğinden çok daha ciddi olduğunu vurgulayarak önemli tedbirlerin alınması çağrısında bulunmuştu.

Fauci, neredeyse her akşam, Trump'ın açıklamalarının hemen ardından salgınla ilgili toplumu bilgilendirmek için basın açıklamasında bulunuyor. Trump'ın aksine oldukça sakin bir tutumla en önemli ve güvenli bilgileri paylaşan Fauci'nin açıklamaları belki gün içinde en çok beklenen konuşma haline geldi.

Bu durum için 79 yaşındaki bilim insanı, "Aslında bıçak sırtında yürüyorum, Başkana duymak istemediği şeyler söylüyorum ve bazen de kamuoyuna farklı görüşlerimi belirtmek zorunda kalıyorum" dedi. Anthony Fauci, AIDS'ten Ebola'ya kadar birçok hastalığa karşı mücadelede, halka güvenilir bilgi sağlama kaygısıyla öne çıkan bir isim. Küresel sağlık krizine rağmen polemiklerden uzak kalmayan Trump'ın yanında Fauci gibi bir ismin olması ABD için önemli.