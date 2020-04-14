Koronavirüs salgını dünyada dijital adaletsizliği derinleştirdi!

Bir yanda Çin’deki teknoloji firmaları Alibaba ve Tencent, ABD'deki IBM, Google ve Microsoft ellerindeki en üst düzey bilgisayarları hastalığa tedavi bulmaya çalışan araştırmacılara yardım için devreye soktu. Diğer yandan da virüsün yayılımını kontrol etmek için akıllı telefon uygulamaları geliştirilip ve cep telefonu verileri kullanıldı.