Koronavirüs salgını dünyada dijital adaletsizliği derinleştirdi!
Koronavirüs salgının hayatı felç etmesinden sonra sanal zirveler yapılıyor ya da cep telefonu uygulamalarıyla yeni önlemler alınıyor. Salgın, dünyanın büyük bir bölümünü internete bağımlı hale getirmesine rağmen dijital adaletsizliği de derinleştirdi.
COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler sonucunda, kamu kurum ve kuruluşlarının, ayrıca diğer iş yerlerinin neredeyse tamamen internete bağımlı hale gelmesi bizim de dünya tarihinde bir dönüşüme tanıklık etmemizi sağladı.
İnsanların evden çalışması, öğrencilerin derslerini internet üzerinden takip etmesi, doktorların hastalarıyla telefon aracılığıyla görüşmesi ve siyasi liderlerin sanal zirvelere katılımıyla geçtiğimiz birkaç haftada, dijital teknolojilerin insanlar tarafından eşi benzeri görülmemiş bir şekilde benimsendiğini gördük.
Bir yanda Çin’deki teknoloji firmaları Alibaba ve Tencent, ABD'deki IBM, Google ve Microsoft ellerindeki en üst düzey bilgisayarları hastalığa tedavi bulmaya çalışan araştırmacılara yardım için devreye soktu. Diğer yandan da virüsün yayılımını kontrol etmek için akıllı telefon uygulamaları geliştirilip ve cep telefonu verileri kullanıldı.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCRAD) Şefi Torbjörn Fredriksson, dijital platformlara olan bu artan bağımlılığın, teknolojiye sahip olan ve olmayan ülkeler arasında derin bir ayrışmayı ortaya çıkardığı görüşünde.