Koronavirüs salgını bu yüzden hortladı! Eczacı Bülent Yılmaz: İmha edilmeli

Tüketici Hakları Derneği (THD) Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz'ın, piyasadaki maskeler hakkında dernek olarak yaptığı çalışmada büyük tehlike ortaya çıktı. Yılmaz'ın yaptırdığı araştırmaya göre, piyasadaki maskelerin büyük bölümü “olmazsa olmaz” olan virüse karşı koruyucu özellikleri taşımıyor. Bu nedenle salgının arttığını savunan Yılmaz, koruyucu niteliği olmayan maskelerin, denetimle bulunup imha edilmesi gerektiğini söyledi.