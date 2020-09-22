Koronavirüs salgını bu yüzden hortladı! Eczacı Bülent Yılmaz: İmha edilmeli
Koronavirüs salgını sürecinde 3 kat diye satılan maskelerde asıl filtre görevi gören 'meltblown' kumaş kullanılmadığı ortaya çıktı. Kar hırsı yüzünden piyasaya sürülen, koruyucu özelliği bulunmayan maskelerin salgını daha da arttırdığı ifade edildi.
Tüketici Hakları Derneği (THD) Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz'ın, piyasadaki maskeler hakkında dernek olarak yaptığı çalışmada büyük tehlike ortaya çıktı. Yılmaz'ın yaptırdığı araştırmaya göre, piyasadaki maskelerin büyük bölümü “olmazsa olmaz” olan virüse karşı koruyucu özellikleri taşımıyor. Bu nedenle salgının arttığını savunan Yılmaz, koruyucu niteliği olmayan maskelerin, denetimle bulunup imha edilmesi gerektiğini söyledi.
Sahte maskeler nedeniyle salgın artıyor
Üç kat diye satılan maskelerin birçoğunda pahalı olduğu için asıl filtre görevi gören “meltblown” kumaş kullanılmıyor. Yılmaz, piyasada acilen maske denetimi yapılıp sahte maskelerin toplatılmasını isterken, son dönemde artan salgının sahte maskelerden kaynaklandığını savundu.
Yılmaz, tıbbi cihaz konusundaki standartların sıkı tutulduğunu ancak genel kullanım amaçlı olarak piyasaya sunulan maske ve benzeri ürünlerde bu standartların gerekli olmadığının açıklandığını belirtti.
Yılmaz, piyasaya maske üreten firmalardan “tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi” veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı aranmadığını da bildirirken, “Ne yazık ki, vatandaşların kullandıkları maskeler için resmi bir kontrol ve takip mekanizması yok” dedi.