Koronavirüs sakalı olanlara daha kolay mı bulaşıyor Messi bile sakalını kesti

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kırıp geçirirken, Covid-19 belasından korunmak için herkes önlem almaya çalışıyor. Koronavirüs insanlara nasıl bulaşır, bulaşmasını önlemek için neler yapılmalı konusunda her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi de "Koronavirüs saç ve sakalda yaşar mı?" sorusu oldu. Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin corona önlemleri kapsamında sakallarını kesmesi, sakal modasının sonunu getirecek gibi. Peki uzmanlar ne diyor?