Koronavirüs sakalı olanlara daha kolay mı bulaşıyor Messi bile sakalını kesti
Koronavirüse karşı önlemler konusunda hergün yeni bir şey gündeme geliyor. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin sakallarını kesmesi sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Uzmanlar ne diyor? Koronavirüs saç ve sakalda yaşar mı?, Sakalı olana korona daa mı kolay bulaşır?
Koronavirüs salgını tüm dünyayı kırıp geçirirken, Covid-19 belasından korunmak için herkes önlem almaya çalışıyor. Koronavirüs insanlara nasıl bulaşır, bulaşmasını önlemek için neler yapılmalı konusunda her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi de "Koronavirüs saç ve sakalda yaşar mı?" sorusu oldu. Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin corona önlemleri kapsamında sakallarını kesmesi, sakal modasının sonunu getirecek gibi. Peki uzmanlar ne diyor?
Messi Korona'dan korunmak için sakallarını kesti
Dünyayı etkisi altına alan, Avrupa'da da birçok ölüme sebep olan koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya olurken, La Liga'da Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, koronavirüs salgınına karşı maske takmayı zorlaştırdığı gerekçesiyle sakallarını kesti. Messi'nin sakallarını kesmiş halini eşi sosyal medya hesabından paylaştı.
Neden kestiğini eşi açıkladı
Sakalların maske takılmasını zorlaştırdığını belirten Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, "Sakalları maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bunu yaptı." dedi.
Messi'nin sakalını kestiğinin öğrenilmesiyle birlikte sosyal medyada sakal kesme modası başladı. Sakallarını kesip fotoğraflarını paylaşan Twitter kullanıcıları başkalarını da bu “challenge”a katılmaya çağırıyor. Bazı kullanıcılarsa sakalın enfeksiyona sebebiyet verdiğini öne sürerek sağlık için sakal kesmek gerektiğini iddia ediyor. Bu kişiler arasında tıraş olma seferberliği başlatmaya çalışanlar bile var. Onlara göre tüm Türkiye enfekte olma riskini azaltmak için tıraş olmalı.