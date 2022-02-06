Koronavirüs PCR testi kalktı Bulgarlar Edirne’ye akın etti! Yine poşet poşet alışveriş yaptılar

Alışveriş için geldiklerini dile getiren Bulgar turist Angei Panaıotov, “Çok daha rahat alışveriş yapabiliriz. Her şey çok daha iyi. Kıyafet, gıda alıyoruz. Çocukları giydirmeye geldik. Ben iki haftada bir geliyorum” diye konuştu.