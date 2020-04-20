Koronavirüs önlemlerine karşı Cumhurbaşkanı sokağa çıkıp eyleme katıldı! Öksürüğe boğuldu
Koronavirüsü "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" olarak tanımlayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 için alınan izolasyon kararlarının son bularak normal hayata dönülmesi için yapılan eyleme katıldı.
Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti. Bolsonaro, bazı medya kuruluşlarını "korku yaymakla" suçlamış, bundan sonra yaptığı tüm açıklamalarda salgını hafife almıştı.
Bolsonaro, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek için halkın plajlara gitmesine getirilen yasağı "diktatörce" şeklinde nitelendirerek, "İnsanların plaja gitmesini yasaklamak mı? Aman Tanrım. Plajlar açık alanlar, oralara gitmekte sorun yok. Bu bir tür diktatörlük" ifadelerini kullanmıştı.
Maske ve eldiven kullanmayan, beraberindeki ekiple sosyal mesafeye dikkat etmeyen Bolsonaro, pastaneye gitmiş, buradan çıkışta ise insanlarla fotoğraf çektirdiği için tepki çekmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'yı görevden aldı.
Eyleme katılıp nutuk attı
Jair Bolsonaro, Covid-19 için alınan izolasyon kararlarının son bularak normal hayata dönülmesi için yapılan eyleme katıldı.