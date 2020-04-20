Koronavirüs önlemlerine karşı Cumhurbaşkanı sokağa çıkıp eyleme katıldı! Öksürüğe boğuldu

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti. Bolsonaro, bazı medya kuruluşlarını "korku yaymakla" suçlamış, bundan sonra yaptığı tüm açıklamalarda salgını hafife almıştı.