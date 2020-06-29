Koronavirüs önlemi: Miami'nin tüm plajları kapatılıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler genişliyor. ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinde hafta sonu tüm plajların kapatılmasına karar verildi.
İlk olarak 2019’un son aylarında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD’de alınan önlemlere yenileri eklendi.
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Ülkenin Bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’un hafta sonuna denk gelmesi bir süredir ABD’nin gündemindeydi.
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Zira her yıl yoğun katılımlı kutlamalara ev sahipliği yapan 4 Temmuz’da sosyal mesafe kuralının göz ardı edilebileceği belirtiliyordu.
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Konu ile ilgili ilk adımlar atıldı. ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinde hafta sonu tüm plajların kapatılmasına karar verildi.
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