Koronavirüs onları hedef alıyor! İşte ölüm riski 5 kat daha fazla olan en riskli grup
İNGİLTERE'de 1.3 milyon hastanın verilerinin incelenmesi ile yapılan araştırma ile koronavirüse yakalanması en olası grup belirlendi. Bilim insanları bu kişilerin virüse yakalanma oranlarının 8 kat, ölüm oranlarının ise 5 kat daha fazla olduğunu duyurdu.
İlk olarak 2019'un dün günlerinde Çin'in Wuhan kentinde karşımıza çıkan koronavirüs (Kovid-19) hala dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Bilim insanları ise 4 milyondan fazla cana mal olan virüs ile ilgili her gün yeni bir şey keşfediyor.
Salgın ile ile birlikte dünyanın dört bir yanında pek çok araştırmaya imza atıldı. Bu araştırmalar sayesinde artık virüsü saha iyi tanıyoruz ve onunla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz.
Son dönemde Delta varyantı ile adını duyuran koronavirüs ile ilgili son araştırma Birleşik Krallık'tan geldi. Bu varyantın baskın tür olduğu ülkedeki bilim insanları son dönemin en kapsamlı çalışmasına imza attı.
Ölüm oranı 5 kat daha fazla
Söz konusu çalışma kapsamında koronavirüse yakalanması en olası grup belirlendi. Bilim insanları bu kişilerin virüse yakalanma oranlarının 8 kat, ölüm oranlarının ise 5 kat daha fazla olduğunu duyurdu.