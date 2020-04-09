Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 20 yaş altı için efsane film önerileri
Koronavirüsün yayılması ile 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından, evde kalan gençler için film izlemek en büyük hobilerin başında gelmektedir. Sizler için birbirinden efsane filmleri derledik, özellikle şu günlerde evde kalmanın ne kadar önemli olduğunu da izlemiş olacaksınız. Önereceğimiz filmler herkes tarafından biliniyor olsa da, bugünlerde açıp yeniden izleebilirsiniz.
Schindler'in Listesi
Bir iş adamı ve yanında çalışan Yahudilerle yaşadığı acı dolu tecrübeler. Gerçek hikayeler her zaman acıklıdır. Çünkü sizin yaşadığınız toplumda, sizin içinde bulunduğunuz dünyada, birileri kadeh tokuştururken, birileri yiyecek ekmeği zor bulur ve hatta bulamayarak, açlıktan hayatını kaybederler. Bir film düşünün acının, zenginliğin, başkaldırının, korkunun ve mutluluğun bir arada olduğu. Bunların tamamını Schindler'in Listesi filminde görebileceksiniz. Oldukça duygusal bir film olmasına karşın, girişmiş oldukları mücadeleden, her an mutlu bir şekilde ayrılmalarını isteyeceksiniz. Evet mutlu olarak ayrılan bir avuç insan elbette olacaktır. Ama ya geride kalanlar?
Esaretin Bedeli
Özgürlük günümüzde içi boşaltılmış bir kavram olmakla birlikte, özellikle son 30 yılda dünyaya gelenler için ve şanslı topraklarda yaşayanlar için hiçbir şey ya da her şey demektir. Çünkü kavramın yani özgürlüğün tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İşte "Esaretin Bedeli" tam olarak bize bunu gösteriyor. Özgürlüğü elinden alınan muhasebeci, işlemediğini iddia ettiği bir suçtan hapis yatar. İlk iş olarak hapishane şartlarını lehine çevirir ve her geçen gün mahkumların da insan olduklarını, toplumdan dışlanmış olsa da yaşama haklarının olduğunu gösterir. Filmin sonu ise kesinlikle hayret verici ve sizi bir kaç dakikalık içinden çıkılmaz girdaba sokacaktır.
V For Vendetta
Hükumete karşı neden suç işlersiniz? İntikamınızı almak için mi? Yoksa yanlış gider bir şeylerin düzeltilmesi için mi? İşte tam olarak V For Vendetta ile bu soruya cevap bulacak ve her iki intikamınızı da bir arada almış olacaksınız. Bunu yapmak zor iştir. Büyük emek ister ve üstelik tek başınaysanız, insanlardan soyutlanacak, hırsızlık yapacak, zevklerinizden uzak duracak ve sevdiğiniz objeleri bir araya getirerek onlarla yaşayacaksınız.
Para Avcısı
Özellikle bizim siyasilerimizin ağzından sıklıkla duyduğumuz bir terimdir "krizi fırsata çevirmek" deyimi. Aslında film bunun üzerine değil. Yani bir yerde krizi fırsata çevirmiyor, sistemde olan açığı kullanarak kriz yaratıyor. Yerle yeksan edildiği gazete haberinin ardından "artık bize kimse gelmez" dediğinin sabahında, kapısında binlerce işe girmek isteyen brokerleri buluyor. Deneyimsiz bir borsacı iken, işten atılıyor ve sonrasında ufak çaplı bir borsa şirketine başvuruyor. Bir kaç dakikalık görüşmenin ardından "siz burada tam olarak ne yapıyorsunuz" sorusunu kahkahalar ile yönetiyor. Ama o kahkahanın sonunda kafasında ışık yansıyor ve ardından sistemin açığını kullanarak her gün milyonlarca dolar para kazanıyor. Para Avcısı gerçek bir hikayeden alınmış olup, gerçek kahramanımız ise halen hapis yatıyor.