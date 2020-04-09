Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 20 yaş altı için efsane film önerileri

Esaretin Bedeli

Özgürlük günümüzde içi boşaltılmış bir kavram olmakla birlikte, özellikle son 30 yılda dünyaya gelenler için ve şanslı topraklarda yaşayanlar için hiçbir şey ya da her şey demektir. Çünkü kavramın yani özgürlüğün tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İşte "Esaretin Bedeli" tam olarak bize bunu gösteriyor. Özgürlüğü elinden alınan muhasebeci, işlemediğini iddia ettiği bir suçtan hapis yatar. İlk iş olarak hapishane şartlarını lehine çevirir ve her geçen gün mahkumların da insan olduklarını, toplumdan dışlanmış olsa da yaşama haklarının olduğunu gösterir. Filmin sonu ise kesinlikle hayret verici ve sizi bir kaç dakikalık içinden çıkılmaz girdaba sokacaktır.