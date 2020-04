Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 20 yaş altı için efsane film önerileri

Schindler'in Listesi

Bir iş adamı ve yanında çalışan Yahudilerle yaşadığı acı dolu tecrübeler. Gerçek hikayeler her zaman acıklıdır. Çünkü sizin yaşadığınız toplumda, sizin içinde bulunduğunuz dünyada, birileri kadeh tokuştururken, birileri yiyecek ekmeği zor bulur ve hatta bulamayarak, açlıktan hayatını kaybederler. Bir film düşünün acının, zenginliğin, başkaldırının, korkunun ve mutluluğun bir arada olduğu. Bunların tamamını Schindler'in Listesi filminde görebileceksiniz. Oldukça duygusal bir film olmasına karşın, girişmiş oldukları mücadeleden, her an mutlu bir şekilde ayrılmalarını isteyeceksiniz. Evet mutlu olarak ayrılan bir avuç insan elbette olacaktır. Ama ya geride kalanlar?