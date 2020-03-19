Koronavirüs nedeniyle evde kapalı kalanlara kilo verdirecek mucize besinler

Tam Tahıl: Yakılmak için verdiğinin iki katı kaloriye neden olan tam tahıl mı yoksa sizin için laboratuvarda yıkımı çoktan gerçekleşmiş işlenmiş ürünler mi? Doğru seçeneği tercih ettiğinizi varsayarsak, bu durumda mutfağınızda kahverengi pirinç gibi tam tahıl ürünlerini kullanmak akıllıca bir seçim olacaktır.