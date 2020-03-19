Koronavirüs nedeniyle evde kapalı kalanlara kilo verdirecek mucize besinler
Corona virüs nedeniyle insanlar evlerinde vakit geçirmeye başladı. Sağlıklı kilo vermek isteyenler, 'Biraz fazlam var' diyenler; bazı mucizevi besinler size yardımcı olabilir.
Corona virüs nedeniyle insanlar evlerinde vakit geçirirken, bu durumu fırsat bilip sağlıklı kilo vermenin tam zamanı. Kilo vermek için sihirli bir değnek elbette yok fakat tüketilen bazı besinler yağ yakımına diğer besinlere göre daha fazla etki ederek hayalinizi gerçekleştirmede size yardımda bulunabilir. İşte metabolizmayı hızlandırarak yağ kaybına yardımcı olabileceği iddia edilen o besinler...
Yeşil Çay: American Journal of Clinical Nutrition yayımladığı raporda gün içinde birkaç fincan yeşil çay içmenin bir tip fitokimyasal olan kateşin içeriği sayesinde metabolizmayı etkilediğini, yağ oksidasyonu ve termogenezisi artırmaya yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Bunun özellikle kafeine duyarlı kişiler için ideal bir seçenek olmadığı da rapora eklenmiştir.
Tam Tahıl: Yakılmak için verdiğinin iki katı kaloriye neden olan tam tahıl mı yoksa sizin için laboratuvarda yıkımı çoktan gerçekleşmiş işlenmiş ürünler mi? Doğru seçeneği tercih ettiğinizi varsayarsak, bu durumda mutfağınızda kahverengi pirinç gibi tam tahıl ürünlerini kullanmak akıllıca bir seçim olacaktır.
Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı, yağ yakıcı bir etkiye sahip. Bu etkisini de tamamen, vücutta yağ olarak depolanmak yerine enerji olarak kullanılan orta zincirli trigliserid içeriyor olmasına borçlu.