Koronavirüs nedeniyle cezaevleri boşaltılıyor! Hangi ülke ne karar aldı?

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Almanya, İngiltere ve ABD başta olmak üzere batı ülkeleri cezaevlerinde infaz indirimi uygulayarak mahkumları tahliye ediyor. Almanya hapis cezalarının infazını 12 aya kadar ertelerken, hapis cezalarına 18 aya kadar ara verdi. İngiltere 4 yıldan az ceza alan hükümlüleri erken tahliye etti. ABD ileri yaşta ve kronik hasta olan mahkumlara konutta ceza getirdi.