Koronavirüs nedeniyle cezaevleri boşaltılıyor! Hangi ülke ne karar aldı?
Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Ceza İnfaz indirimi düzenlemesi ile 90 bin mahkumu cezaevlerinden bıraktı. Covid-19 salgını nedeniyle ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere birçok ülke infaz indirimi uygulayarak mahkumları tahliye ediyor.
Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Almanya, İngiltere ve ABD başta olmak üzere batı ülkeleri cezaevlerinde infaz indirimi uygulayarak mahkumları tahliye ediyor. Almanya hapis cezalarının infazını 12 aya kadar ertelerken, hapis cezalarına 18 aya kadar ara verdi. İngiltere 4 yıldan az ceza alan hükümlüleri erken tahliye etti. ABD ileri yaşta ve kronik hasta olan mahkumlara konutta ceza getirdi.
Alternatif tedbirler uygulanıyor
Milliyet'in haberine göre Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, Covid-19 nedeniyle yayınladığı ilke kararında, özgürlüğünden yoksun bırakma yerine alternatif tedbirlere başvurulabileceğini, erken tahliye veya denetimli serbestlik gibi toplum içinde ıslah tedbirlerinin uygulanabileceğini önerdi. İşte batı ülkelerinin cezaevlerine yönelik olarak infaz sistemlerinde yaptığı değişiklikler:
BELÇİKA: Tüm cezaların infazı ertelendi (Terör, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, beş yıldan fazla hüküm alanlar ve potansiyel olarak tehlikeli hükümlüler hariç). Hükümlülerin izin hakları uzatıldı (Terör, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hüküm giymiş olanlar ile 10 yıldan fazla hüküm giymiş olanlar hariç) İleri yaştakilere ve kronik hastalığı bulunanlara konutta infaz getirildi.