Koronavirüs nedeniyle boş kalan sokaklara yabani keçiler indi
İNGİLTERE'de koronavirüs nedeniyle boş kalan sokaklara yabani keçiler indi.
İngiltere’nin Llandudno kasabasında, koronavirüs nedeniyle karantinada olan insanların boşalttığı sokaklara yabani keçiler indi.
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Bölge sahipleri keçilerin sokaklarda dolaştığı anları kameraya alıp durumu sosyal medya hesaplarında paylaştı
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Görüntülerde, sürü halindeki birçok keçinin boş sokaklarda dolaştığı ve evlerin bahçelerindeki bitkileri yediği görüldü.
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Birçok sosyal medya kullanıcısı ise keçilerin genellikle hava koşullarının kötü olduğu durumda Great Orme’den kasabaya geldiğini ancak bu sefer keçilerin, koronavirüs nedeniyle boş kalan kasabanın daha da iç kısmına doğru ilerlediğini belirtti.
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