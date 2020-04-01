Koronavirüs nedeniyle boş kalan sokaklara yabani keçiler indi

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise keçilerin genellikle hava koşullarının kötü olduğu durumda Great Orme’den kasabaya geldiğini ancak bu sefer keçilerin, koronavirüs nedeniyle boş kalan kasabanın daha da iç kısmına doğru ilerlediğini belirtti.