Koronavirüs mutluluklarına engel olamadı

'KORONAVİRÜS MUTLULUĞUMUZA ENGEL OLAMADI'

Damat, gelin ve iki şahit dışında nikah odasına alım yapılmadığını belirten damat Ersoy, buna rağmen Korona virüsün mutluluklarına engel olmadığını ifade etti. "Zaten millet olarak pimpirikliydik, artık hepten pimpirikliyiz" diyen Ersoy, "Nikah için normalde 30-40 kişilik bir sayı düşünüyorduk ancak yeni genelgeyle sadece gelin, damat ve iki şahit haricinde odaya alım olmuyor. Zaten millet olarak pimpirikliydik artık hepten pimpirikliyiz. Bir yere dokunurken, bir yerden geçerken. İnşallah sonumuzgüzel olur. Korona, çok şükür mutluluğumuza engel olamadı" dedi.