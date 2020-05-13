Koronavirüs Latin Amerika'yı da vurdu!
Koronavirüs, Güney Amerika'da da yayılıyor. Peru'da karantina tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle sokak sanatçıları gözaltına alındı. Bolivya'da ise karantinanın uzatılmasına karşı çıkan göstericiler, polisle çatıştı. Kolombiya da yüzlerce mahkum virüse yakalandı.
Peru'da Minnie Mouse, Super Mario ve palyaçolar gözaltına alındı.
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Sokak sanatçıları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan karantina tedbirlerini ihlal ettikleri için karakola götürüldü.
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Vaka sayısının 72 bin'i geçtiği ülkede virüsün en çok yayıldığı yerlerden biriyse pazarlar.
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Başkent Lima'nın güneyindeki bir pazarda çalışan bin 500 kişinin testi pozitif çıktı.
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