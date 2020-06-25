Koronavirüs Latin Amerika'ya yayılıyor! Korkunç bilanço için tarih verildi
Dünya Sağlık Örgütü corona virüs salgınında haftaya vaka sayısının 10 milyonu aşacağını öngörüyor. ABD yaklaşık 2,5 milyon vakayla Covid-19'un en yaygın olduğu ülke konumunda.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınına ilişkin yeni tahminini açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Salgının ilk ayında DSÖ'ye 10 binden az vaka bildirildi. Geçtiğimiz ay ise bildirilen vaka sayısı neredeyse 4 milyona ulaştı" dedi.
"Önümüzdeki haftada 10 milyon vakaya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz": Tüm dünyaya yayılan salgına ilişkin Genel Direktör Ghebreyesus, "Önümüzdeki haftada 10 milyon vakaya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. Genel Direktör salgının sona ermediğini bu verilerin aşı çalışmalarının önemine işaret ettiğini aktardı.
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ekime kadar 179 bini geçebileceği öngörüldü: Washington Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü, herhangi bir değişiklik olmazsa 1 Ekim'e kadar ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısının 179 bini geçeceği tahmininde bulundu.
Brezilya'da ölü sayısı 53 bin 830: Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1185 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 53 bin 830'a, vaka sayısı da 42 bin 725 artarak 1 milyon 188 bin 631'e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 238 bin 822 vaka ve 13 bin 352 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 295 kişinin ölümüne neden olan virüs, 103 bin 493 kişide görüldü.