Koronavirüs kısıtlamalarını kaldıran Danimarka'da hastaneye yatışlar ve can kayıpları arttı
Şubat ayının başında tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını kaldıran Danimarka’ya ait veriler ortaya çıktı. 13 Şubat'ta milyon sakin başına 7 bin 970 vaka ile tüm zamanların en yüksek ortalamasına ulaşılırken, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar ve ölümler yaklaşık üçte bir oranında arttı.
Şubat ayının başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını tamamen kaldıran ve pandeminin büyük ölçüde sona erdiğini ilan eden Danimarka'da koronavirüsün etkileri gün geçtikçe artıyor.
Ülkede görülen kişi başına vaka sayısı dünya sıralamasında en üst sıralarda yer alırken hem Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar hem de can kayıpları yaklaşık üçte bir oranında yükseldi.
Tüm dünyada Danimarka'nın kapalı alandaki maske zorunlulukları, aşı pasaportları ve gece kulüplerinin kapanması gibi kısıtlamaları kaldırması bir dönüm noktası olarak nitelenmiş, kısa süre sonra ABD'deki birçok eyalet maske kurallarını kaldırmaya başlamıştı.
Başbakan Mette Frederiksen, "Bu hepimiz için yeni bir döneme geçişi işaret ediyor çünkü Danimarka bir kez daha tamamen açık bir toplum olacak" derken, "Artık kritik aşamadan geçtiğimize inanmaya cüret ediyoruz" diye konuşmuştu.