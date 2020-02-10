Koronavirüs karantinasındaki Diamond Princess gemisinde son durum

Gemideki yolcular tek tek yeni tip koronavirüs semptomlarına bağlı testlerden geçiriliyor ve korkulan oluyor. Gemide ilk önce 10 kişi ile başlayan enfekte yolcu sayısı gelen son dakika bilgisine göre; 65 yeni vaka eklenmesiyle birlikte 135'e yükselmiş durumda.