Koronavirüs karantinasındaki Diamond Princess gemisinde son durum
Koronavirüs karantinasındaki cruise gemisi Diamond Princess'te kriz devam ediyor. Çok uluslu yolcu ve kabin görevlilerini içerisinde bulunduran cruise gemisindekiler; ülkelerine ve devlet başkanlarına gemiden çıkabilmek için deyim yerindeyse yalvarmaya başladı.
Günlerdir koronavirüs nedeniyle karantina altında olan 'Diamond Princess' isimli cruise gemisinde gerilim devam ediyor. 3 bin 700 yolculu gemide çalışanların söyledikleri dehşete düşürdü.
Japonya'daki Yokohama Limanı'nda salı gününden bu yana karantina devam ediyor. Çin Devlet Başkanı karantinanın 14 gün süreceği açıklamasını yapmıştı.
Gemideki yolcular tek tek yeni tip koronavirüs semptomlarına bağlı testlerden geçiriliyor ve korkulan oluyor. Gemide ilk önce 10 kişi ile başlayan enfekte yolcu sayısı gelen son dakika bilgisine göre; 65 yeni vaka eklenmesiyle birlikte 135'e yükselmiş durumda.
'Diamond Princess' isimli gemide çalışan Hindistan uyruklu kabin görevlileri, Hindistan hükümetinden yardım beklediklerini açıkladı. Ülkelerden yardım isteyen çalışanlar, gemiyi terk edememeleri nedeniyle enfeksiyon riski altında olduklarını iddia ettiler.