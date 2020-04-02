Koronavirüs kaptığını sanan Keremcem test yaptırınca rahatladı!

Son olarak ATV'nin Kimse Bilmez dizisinde 'Ali Hoca' karakterine hayat veren ünlü şarkıcı Keremcem, katıldığı bir müzik programında oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Dünyada şiddetini arttıran koronavirüsle ilgili de anısını anlatan Keremcem, virüs kaptığını zannetti.