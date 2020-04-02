Koronavirüs kaptığını sanan Keremcem test yaptırınca rahatladı!
Katıldığı bir müzik programında açıklamalarda bulunan şarkıcı ve oyuncu Keremcem, koronavirüs ile ilgili yaşadıklarını anlattı ve 'Virüs kaptım sandım. Neyse ki tahlillerde virüse rastlanmadı' dedi.
Son olarak ATV'nin Kimse Bilmez dizisinde 'Ali Hoca' karakterine hayat veren ünlü şarkıcı Keremcem, katıldığı bir müzik programında oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Dünyada şiddetini arttıran koronavirüsle ilgili de anısını anlatan Keremcem, virüs kaptığını zannetti.
İpek Açar'ın müzik programına katılan başarılı şarkıcı ve oyuncu, 5 senenin ardından müzik piyasasına geri döndü ve ‘Gitmişsin Çoktan’ şarkısı ve sevilen eserlerini seslendirirken, geçen günlerde yaşadığı koronavirüs ile ilgili korkusunu anlattı.
Keremcem “Çok ağır bir grip yaşayınca ‘corona mı?’ acaba diye düşündüm. Neyse ki yapılan tahlillerde virüse rastlanmadı” ifadelerini kullandı.
Keremcem Kimdir?
Keremcem, 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla Milas’da dünyaya gelmiştir. Asıl Adı Kerem Cem Dürük’dür. İlkokulu Milas Sakarya İlkokulu ve orta öğretimi İzmir Özel Fatih Kolejinde tamamlamıştır.