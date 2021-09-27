Koronavirüs kadar tehlikeli! Bu sorun erken ölüme sebebiyet veriyor! İşte en riskli şehirler

44 bin 617 erken ölümün nedeni

Araştırma sonuçlarını Milliyet’e değerlendiren Prof. Dr. Kayıhan Pala şunları söyledi: “PM 2.5’in neden olduğu erken ölümleri, DSÖ’nün özel bir programı olan AirQ+ adlı yazılım üzerinden araştırdık. 2018’e ait verileri DSÖ parametrelerine göre mercek altına aldık ve ülke genelinde hava kirliliğine bağlı olarak 44 bin 617 erken ölüm gerçekleşmiş olabileceğini tespit ettik.