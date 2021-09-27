Koronavirüs kadar tehlikeli! Bu sorun erken ölüme sebebiyet veriyor! İşte en riskli şehirler
Türkiye'de 2018'de 44 bin 617 kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Öyle bir sorun ki kanserlerin başında geliyor. Türkiye'de yapılan araştırmanın sonuçları ilk kez yayınlandı. İşte hava kirliliğinden ölüm riskinin en çok olduğu şehirler...
Türkiye’deki hava kirliliğinin erken ölümlere etkisine yönelik gerçekleştirilen araştırmanın sonucu ilk kez yayınlandı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği “AirQ+” adı verilen özel bir yazılımın kullanıldığı araştırmada, 2018’de hava kirliliğine bağlı olarak 44 bin 617 erken ölüm yaşandığı belirlendi.
En yüksek kirlilik Iğdır ve Kahramanmaraş
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Nilüfer Aykaç ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Yeşim Yasin tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, PM 2.5 kaynaklı kirliliğin en yüksek olduğu iller Iğdır ve Kahramanmaraş olarak tespit edildi.
44 bin 617 erken ölümün nedeni
Araştırma sonuçlarını Milliyet’e değerlendiren Prof. Dr. Kayıhan Pala şunları söyledi: “PM 2.5’in neden olduğu erken ölümleri, DSÖ’nün özel bir programı olan AirQ+ adlı yazılım üzerinden araştırdık. 2018’e ait verileri DSÖ parametrelerine göre mercek altına aldık ve ülke genelinde hava kirliliğine bağlı olarak 44 bin 617 erken ölüm gerçekleşmiş olabileceğini tespit ettik.