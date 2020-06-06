'Koronavirüs ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içmişti! Kötü haber geldi...
MADAGASKAR Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içmişti ancak bu gün kötü haber geldi.
Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar, koronavirüs (Kovid-19) ilacını bulduklarını açıklamıştı. Ancak bu gün yapılan açıklamada koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı.
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Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 1000'i aştı.
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Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içmişti.
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 51 kişi artarak 1026'ya ulaştığı bildirildi.
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