Koronavirüs için en kolay hedef kediler çıktı! Kediden insana virüs bulaşır mı
ABD'de yapılan bir araştırma ise insanların en yakın dostu kedilerin koronavirüs konusunda en tehlikeli hayvan olduğunu ortaya koydu. Kediden insana koroavirüs bulaşır mı? İnsandan kediye koronavirüs bulaşır mı? Kediden kediye virüs bulaşır mı? İşte cevabı...
Evinde kedi besleyenlere kötü haber geldi... Belçika'da bir kediye insanlardan yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaştığı teşhisi konulmuştu. ABD'de yapılan bir araştırma ise insanların en yakın dostu kedilerin koronavirüs konusunda en tehlikeli hayvan olduğunu ortaya koydu. ABD'de merkezli bilim dergisinde yayınlayan araştırmaya göre, kediler koronavirüse yakalanma ihtimalleri en yüksek hayvanlar çıktı. "Evdeki kedinizi sokağa salmayın" uyarısı yapıldı
Belçika'da kediye sahibinden korona bulaştı
Belçika’nın Valon Bölgesi’nde bir kediye koronavirüs teşhisi konulmuş ve virüsün kediye sahibinden bulaştığı açıklanmıştı. Virolog Steven Van Gucht, hayvandan insana virüs bulaşması gibi bir durumun olmadığını hatırlatarak, "Bunun yaygın olduğuna dair hiçbir belirti yok. Bunun hayvandan insana değil, insandan hayvana geçiş olduğunu belirtmek gerekiyor. Virüs normal olarak hayvandan insana geçmez" ifadelerini kullandı.
ABD'de merkezli bilim dergisinden koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı bir araştırma yayımlandı. Yapılan araştırmada kedilerin Covid-19 yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu gösterdi.
ABD merkezli bilim dergisi Science, koronavirüs salgınına ilişkin önemli bir makale yayımladı. Yapılan araştırmada yaban gelinciği ve kedilerin koronavirüse yakalanma ihtimallerini diğer hayvanlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi.