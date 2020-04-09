Koronavirüs için en kolay hedef kediler çıktı! Kediden insana virüs bulaşır mı

Belçika'da kediye sahibinden korona bulaştı

Belçika’nın Valon Bölgesi’nde bir kediye koronavirüs teşhisi konulmuş ve virüsün kediye sahibinden bulaştığı açıklanmıştı. Virolog Steven Van Gucht, hayvandan insana virüs bulaşması gibi bir durumun olmadığını hatırlatarak, "Bunun yaygın olduğuna dair hiçbir belirti yok. Bunun hayvandan insana değil, insandan hayvana geçiş olduğunu belirtmek gerekiyor. Virüs normal olarak hayvandan insana geçmez" ifadelerini kullandı.