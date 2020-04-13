Koronavirüs günlerinin en sıra dışı maskeleri
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle uzmanlar maske kullanımının önemine değiniyor. Ancak sosyal medya kullanıcıları yüz maskelerini yalnızca tedbir olarak değil, espri olsun diye de kullanıyor. İşte koronavirüsten korunmak için tercih edilen sıra dışı maskeler....
Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin maske önlemi aldığı bugünlerde bazıları işin içine eğlence katmayı ihmal etmiyor. İşte şimdiye kadar tasarlanmış en yaratıcı maskeler...
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21 yaşındaki öğrenci, sağırlar ve duymakta zorlananlar için ağız kısmı şeffaf görünen bir maske hazırlamış...
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Burada da bir adamın, sağlık çalışanı eşine 3d yazıcıdan hazırladığı maskeyi görebilirsiniz. İşte maskelerde yaratıcılığını gösteren kişilerden kareler...
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