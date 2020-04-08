Koronavirüs günlerinde çıkan yeni akım: Yastık+kemerle meydan okuma

Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle malum insanlar sosyal izolasyon gereği evlerine kapandı. Uzun süredir dışarı çıkamayan insanlar can sıkıntısıdan kimi kendini aktiviteye, kimi film izlemeye kimi kitap okumaya verdi.. Karantina altında olduğumuz şu günlerde, modac meraklısı kadınlarda boş durmuyor değil.. Yastıkla yapılan elbiselerlerle kadınlar birbirlerine meydan okuyor..