Koronavirüs gözlerden de bulaşır mı?

Dünyayı etkisi altına alan ve endişe uyandıran Coronavirus (Koronavirüs) salgını,toplumsal önlemlerin yanı sıra bireysel olarak da sosyal izolasyon ve hijyen önlemlerini gerektiriyor. Salgında virüsün ‘ağız, burun ve gözlerden’ bulaştığına dikkat çeken uzmanlar, ağız ve burunun maske ile kapatılmasına ek olarak

gözlerin de mutlaka korunması gerektiğinin altını çiziyor.