Koronavirüs gelinlik modasını da etkiledi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, gelinlik modasını da etkiledi. Mısırlı modacı Samo Hejres, gelini virüsten koruyan maske tasarladı.
Wuhan kentinde ortaya çıkan daha sonra etkisi tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği virüse karşı bir önlem de Mısırlı modacı Samo Hejres'den geldi.
Mısırlı moda tasarımcısı Samo Hejres, koronavirüs salgınından koruyan gelinlik tasarladı. Düğün mekanına toplanan onlarca kişiyi kontrol altında tutmanın mümkün olmadığı fikrinden yola çıkan abisinin kendisine bu fikri verdiğini söyleyen Hejres, gelinlikle uyumlu ağız maskesinin 2020 koleksiyonuna uygun şekilde hazırlamanın üç saatini aldığını anlattı.
Gelinlik maskesinin ardından kendisinden farklı renklerde maske talepleri geldiğini söyleyen Mısırlı tasarımcı, böylece şık davet maskeleri üretmeye başladı.
Hejres'in tasarladığı maskelerin fiyatı, üzerindeki süslemeye bağlı olarak 1000 ila 1500 Mısır Lirası yani yaklaşık 583 TL arasında değişiyor.