Koronavirüs evrim geçirdi! Havada daha iyi yayılıyor bu 5 semptoma dikkat

Dünyanın ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile mücadelesine son sürat devam ediyor. 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon cana mal oldu. Aşılarla Covid-19'un hızı kesilmeye çalışsa da virüs daha fazla yayılabilmek için yeni varyantlar geliştirdi. Bu da yetmedi evrim geçirip havada daha hızlı yayılmak için yeni özellikler edindi.