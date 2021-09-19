Koronavirüs evrim geçirdi! Havada daha iyi yayılıyor bu 5 semptoma dikkat
İNGİLTERE'de uzmanlar, koronavirüs (Covid-19) pandemisine ilişkin endişe veren bir uyarı yaptı. Uzmanlar, Covid-19'un havada daha iyi yayılmak için mutasyona uğradığını söyledi. Eğer bu 5 belirti varsa ihmal etmeyin...
Dünyanın ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile mücadelesine son sürat devam ediyor. 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon cana mal oldu. Aşılarla Covid-19'un hızı kesilmeye çalışsa da virüs daha fazla yayılabilmek için yeni varyantlar geliştirdi. Bu da yetmedi evrim geçirip havada daha hızlı yayılmak için yeni özellikler edindi.
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile virüs yeniden tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşatıyor. Hürriyet'in haberine göre, özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor. Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı.
Covid-19 ve onun varyantlarını yenebilmemiz için ise virüsün tüm gizemlerini deşifre etmemiz gerekiyor. Bu çalışmalar sayesinden virüsü her geçen gün daha iyi tanıyoruz.
Ezber bozan sonuçlar
Söz konusu çalışmalara bir yenisi eklendi. Kısa sürede bilim dünyasının gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen çalışma ezber bozan sonuçlara ev sahipliği yapıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları virüsün yeni varyantları çıktıkça yaşadığı değişimi belirlemeyi başardı. Buna göre, virüs 'havada daha iyi yayılmak için' evrim geçiriyor.