Koronavirüs emlak ve otomobil ilanlarına sıçradı 'korona geçirmez ev'...

Koronavirüs (Covid-19) endişesi gayrimenkul ve otomobil ilanlarına ilanlarına da sıçradı. Kimi ilanlarda ‘Koronavirüs geçirmez ev’, kimi ilanlarda ise 'Koronavirüslü tek kişi bile binmemiş araç" gibi abartılı ve gerçek dışı tanıtım başlıkları kullanılmaya başlandı. Özellikle gayrimenkul ilanlarında reklamın ayarı kaçırıldı; "Koronavirüs geçirmeyen ev" gibi... İşte sadece bir tek sitedeki ilanlara yansıyan koronavirüs ilanlarından bazıları...

İŞTE O İLANLAR

Türkiye’nin önde gelen emlak sitelerinde yer alan ilanlarda şu tanımlar yer alıyor:

- Koronavirüse yakalanmamak için bol oksijenli dağ evi

- Koronavirüse karşı emniyette olacağınız müstakil ev

- Koronadan dezenfekte edilmiş stüdyo daire

- Koronavirüsten izole, huzurlu ve steril

- Koronavirüs geçirmeyen daire

- Koronavirüsten kaçmak için en iyi fırsat

- Üreticiden arsanıza koronadan uzak prefabrik ev

- Koronavirüsün çıkamayacağı yükseklikte teraslı ev

- Koronavirüs geldi fiyat düştü

- Satılık daire korona bu eve giremez

- Anti korona, full dezenfekte