Koronavirüs düğüne engel olamadı işte sıradışı çözüm!
Coronavirus, ülkenin dört bir yanındaki düğün kutlamalarını bozuyor, ancak Michigan'da nişanlı bir çift dolu bir tören yapmanın bir yolunu buldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, evlenmek isteyenlerin de planlarını değiştirmesine yol açtı. Kimi düğününü iptal ederken, kimi hiç davetli olmadan düğün yapmaya razı oldu.
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Amy Simonson ve Dan Stuglik'in düğün planları salgın nedeniyle bozulacaktı ki Amerikalı çift düğünü iptal etmek yerine kendilerine farklı bir çözüm yarattı.
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Amerikalı çift, corona virüs salgını nedeniyle insanların bir araya gelemediği bugünlerde nikahları için kartondan davetli çözümü buldu.
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Bir paket firmasının bağışladığı 100’den fazla uzun, kısa boylu, çocuk, erkek ve kadın şeklinde farklı farklı kartondan davetliler nikah salonundaki koltuklara oturtuldu.
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