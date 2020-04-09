Koronavirüs dönemi evde hijyen nasıl olmalı işte tüm detaylar!
Koronavirüse karşı ev temizliği nasıl olmalı? Deterjan mı sirke mi kullanılmalı? Peki yüzeyler ve kıyafetler nasıl temizlenmeli? İşte tüm detaylarıyla Koronavirüse karşı evde hijyen sağlama yöntemleri!
Koronavirüse Karşı Ev Temizliğinde Çamaşır Suyu ya da Sirke Kullanmak Etkili Midir?
Sirkenin, koronavirüs ya da diğer virüslere yönelik öldürücü etkisi yoktur. Çamaşır suyu ise alkali bir ürün olup temizlikte kullanıldığında, koronavirüs başta olmak üzere virüslerin ölümüne yardımcı olacaktır. Virüslerin alandan temizlenmesini sağlayacaktır.
Koronavirüsüne karşı dokunulan yüzeyler her gün temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Bu yüzeyler arasında örnek olarak cep telefonları, bilgisayarlar, masalar, kapı kolları, düğmeler, tezgahlar, kulplar, telefonlar, klavyeler, tuvaletler, musluklar ve lavabolar bulunmaktadır.
Dışardan geldiğimizde elimizi yıkamadan dokunduğumuz ilk alan dış kapı oluyor. Doğal olarak virüsün en çok bulaşma olasılığı dış kapı olduğu gibi virüsün yayılma noktası da dış kapı oluyor. Dış kapının en çok kullanılan alanını isterseniz çamaşır suyu ile iyice bütün detaylarını temizleyip daha sonra dezenfektan yada 70 - 80 derecelik kolonya ile iyice dezenfekte ettiğinizden emin olun. Böylece yararlı bir önlem almış olursunuz.
Yüzey temizliği nasıl olmalı?
Yüzeyler kirliyse önce su, sabun ve deterjan ile temizlenmeli, ardından dezenfekte edilmelidir. Yüzeyleri temizlemek için yüzeye uygun dezenfektan kullanılmalıdır. Bunun için ev tipi çamaşır suyunu seyrelterek kullanmak ya da alkol bazlı dezenfektan kullanmak mümkündür.Temizlikte kullanmak üzere 1 ölçü çamaşır suyunun 99 ölçü su ile seyreltilmesi yeterlidir. Kullanılan çamaşır suyunun son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olunmalıdır.
Alkol ile temizlik için en az yüzde 70 alkol içeren bir çözelti kullanılmalıdır.