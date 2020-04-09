Koronavirüs dönemi evde hijyen nasıl olmalı işte tüm detaylar!

Yüzey temizliği nasıl olmalı?

Yüzeyler kirliyse önce su, sabun ve deterjan ile temizlenmeli, ardından dezenfekte edilmelidir. Yüzeyleri temizlemek için yüzeye uygun dezenfektan kullanılmalıdır. Bunun için ev tipi çamaşır suyunu seyrelterek kullanmak ya da alkol bazlı dezenfektan kullanmak mümkündür.Temizlikte kullanmak üzere 1 ölçü çamaşır suyunun 99 ölçü su ile seyreltilmesi yeterlidir. Kullanılan çamaşır suyunun son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olunmalıdır.

Alkol ile temizlik için en az yüzde 70 alkol içeren bir çözelti kullanılmalıdır.