'Koronavirüs diye bir şey yok' diyen Papaz koronadan öldü! Cemaati cenazesini öpe öpe uğurladı
KARADAĞ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, "koronavirüs diye bir şey yok" dedi. 82 yaşındaki papaz koronadan öldü. Cemaati ise kilise önünde uzun kuyruklar oluşturup tabutta yatan papazın cesedini öptü.
Koronavirüse inanmayan Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılanlar, 82 yaşında ölen Başpiskopos Amfilohije'nin salgından ölmesini umursamadan öperek uğurladı.
Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije 82 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Amfilohije'nin kornavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 5 Ekim tarihinde Podgoriça'daki Cetinye hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
İşte cenaze töreninden skandal görüntüler
Hastaneye kaldırılmadan önce sürekli ayinler düzenlediği ve koronavirüs tedbirlerini ciddiye almadığı belirtilen Başpiskoposun, sürekli kalabalık ortamlarda yer aldığı ifade edildi.
Ülkede halka açık toplantıların yasaklanmasına rağmen, sürekli binlerce kişinin katılımıyla ayinler düzenleyen Başpiskopos birçok defa polisin müdahalesiyle karşı karşıya geldi.