Koronavirüs çıktı böyle oldu düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu
Kocaeli'de gerçekleştirilen bir düğünde davetliler, salona girmeden önce koronavirüs salgınına karşı ikram edilen dezenfektanla temizlendi, damat ve gelin kimseyle tokalaşmadı. Gelin ve damat, takı takmak isteyen davetlilerin ellerine de dezenfektan sıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde davetliler, salon girişinde koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ellerini dezenfektan ile temizledi, takı töreninde damat ve gelinle tokalaşmamaya özen gösterdi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğretim görevlisi Büşra Şiringür ve özel bir eğitim kurumunda yöneticilik yapan Fatih Özkan'ın düğünü, Seka Park'ta bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Aylar öncesinden düğün tarihi belirleyen ve hazırlıklarını tamamlayan aileler, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle düğünü ertelemek yerine töreni, Sağlık Bakanlığının önerilerini dikkate alarak gerçekleştirdi.
İki kez dezenfekte edilen düğün salonundaki törene, çiftin yakınları, komşuları ve arkadaşları katıldı. Tek tek elleri dezenfekte edilerek salona alınan davetliler, kimseyle tokalaşmamaya özen gösterdi.
Damat Fatih Özkan, misafirlerine seslenerek, salon girişindeki sıvı el dezenfektanıyla ellerini temizlemeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Sizden ricam, hepimizin sağlığı için sarılma, öpüşme olmazsa çok iyi olur. Daha sonra evimize bekleriz, o zaman sarılırız. Anlayışınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederim." diye konuştu.